Хабаровск, , 06:02 — REGNUM В Хабаровском крае могут объединить два морских порта. Небольшой и слаборазвитый порт Советской Гавани могут включить в границы мощного и бурно развивающегося морского порта Ванино.

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Об этом журналу «Морские порты» сообщил капитан морского порта Советская Гавань ФГБУ Администрации морских портов Охотского моря и Татарского пролива Сергей Фомин.

«В рамках Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года Росморречфлотом разработан план мероприятий по изменению границ морских портов РФ. В результате реализации данных мероприятий количество морских портов в Дальневосточном бассейне сократится с 22 до 17. В том числе предусматривается включение в границы морского порта Ванино территории морского порта Советская Гавань», — сказал Сергей Фомин.

Капитан порта Советская Гавань также отметил, что объединение позволит ликвидировать барьеры, оказывающие влияние на временные рамки обработки судов, что даст возможность свободно перемещаться судам, снизит издержки судовладельцев, упорядочит работу морского пункта пропуска через государственную границу РФ, сократит простои судов в ожидании оформления портовых формальностей, а также позволит разрешить ряд других административных формальностей.

Сергей Фомин «Всё вышеперечисленное создаст возможности для повышения конкурентоспособности Ванино-Советско-Гаванского транспортного узла. Но для этого необходимо провести огромную работу по развитию портового хозяйства, провести масштабную реконструкцию железных дорог, усовершенствовать систему управления движением судов».

В настоящее время на подходах к порту Советская Гавань действует система управления движением судов порта Ванино, технические возможности которой не позволяют охватывать территорию Советской Гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, с принятием федерального закона о свободном порте Владивосток было выявлено множество проблем портовой отрасли ДФО. Например, в Хабаровском крае официально имеется 6 морских портов. Но развитым можно считать только один — морской порт Ванино, где реализуют масштабные проекты крупные российские компании. Не лучше ситуация на Сахалине, Колыме, старые немодернизированные порты Приморья, бросившиеся перегружать уголь, стали настоящей головной болью для жителей прибрежных городов и посёлков.