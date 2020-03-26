Пекин, , 03:26 — REGNUM Китай поддержит операторов связи в расширении охвата и мощностей автономных сетей связи пятого поколения 5G, сообщил в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Автономные сети 5G также известные как «реальный 5G» строятся вокруг сетей связи пятого поколения в ядре, что позволяет им использовать большую пропускную способность и снизить задержки.

В то же время предприятия в сфере телекоммуникаций должны и дальше оптимизировать операционные процессы при закупке оборудования, заниматься проектированием и инженерным строительством для того, чтобы сгладить процесс перехода на новые технологии в ситуации пандемии нового коронавируса, отметили в министерстве.

Отметим, что Китай разрабатывает новые модели потребления в экономике, которые завязаны на технологии связи пятого поколения. В частности, речь идет о проектах «5G плюс медицина и здоровье», «5G плюс промышленный интернет» и «5G плюс автомобильная сеть».