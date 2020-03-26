Вашингтон, , 02:32 — REGNUM Американская администрация при необходимости снова обратится в Конгресс за финансовой помощью экономике, заявил 25 марта президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Если нам будет нужно опять вернуться (в Конгресс), мы вернемся», — объяснил американский лидер, отвечая на вопрос, хватит ли для поддержки экономики $2 трлн, которые предусмотрены соответствующим законопроектом.

Напомним, документ сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе США. По словам Трампа, в условиях пандемии он позволит поддерживать экономику страны «в течение долгого времени».

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