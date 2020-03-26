Тегеран, , 08:44 — REGNUM «Иран продолжит реализацию важных нефтяных проектов, включая разработку совместных нефтегазовых месторождений в новом иранском году, начавшемся 20 марта», — заявил 25 марта официальный представитель Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальный представитель NIOC Карим Зобейди рассказал журналистам IRNA, что на повестке дня стоит реализация нефтяных проектов. Говоря об установке морской промысловой платформы «Салман» в Персидском заливе в последние дни прошлого года, чиновник охарактеризовал меры, принятые в эпоху санкций, как показатель мощи иранской нефтяной промышленности.

Говоря о планах на Новый год, Зобейди отметил, что Иран пытается снять ограничения на экспорт нефти различными методами.

По словам Зобейди, Иран имеет несколько совместных нефтегазовых месторождений со своими соседями. Между тем, разработка нефтяного месторождения «Западный Карун» и газового месторождения «Южный Парс» являются приоритетными направлениями нефтяной промышленности Ирана.

Совместное с Катаром газовое месторождение «Южный Парс» является крупнейшим в мире газовым месторождением площадью 9700 квадратных километров. Иран, входящий в первую четверку стран мира, имеющих крупнейшее доказанное месторождение сырой нефти и природного газа, делит обширное морское месторождение в южном иранском регионе Персидского залива.