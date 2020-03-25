Москва, , 18:18 — REGNUM Главная проблема в происходящем в мире экономическом кризисе состоит в том, что его причина находится вне экономики и финансов. Об этом 25 марта заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Проблема с этим кризисом в том, что он имеет неэкономическую природу. Она упирается в коронавирус. И поэтому невозможно предсказать, какие последствия будут и как долго они будут продолжаться», — сказал банкир.

Костин также высказал мнение, что со временем власти России введут новые меры поддержки. И если пока президент сосредоточил усилия на поддержки населения и малого и среднего бизнеса, то в будущем помощь могут оказать и крупным предприятиям.

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