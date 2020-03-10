Волгоград, , 13:12 — REGNUM 20 человек доставлены в опорные клиники с начала сезона работы санитарной авиации Волгоградской области в 2020 году. Чаще всего «крылатая скорая помощь» перевозит кардиобольных, пострадавших в ДТП и от несчастных случаев, пациентов с обострением заболеваний, сообщили 10 марта в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.

Помощь получили 15 взрослых и пятеро детей из 12 муниципальных образований Волгоградской области. Больше всего срочных эвакуаций совершено из Камышина, Михайловки, Урюпинска и Котельниково. В марте 2020 года вертолёт сделал уже восемь вылетов. Взрослые пациенты нуждаются в перевозке из-за травм, полученных в результате ДТП или несчастных случаях, при кардиозаболеваниях, среди детей самой частой причиной является ожог.

В 2020 году в регионе построят три дополнительные вертолётные площадки в Камышине, Урюпинске и Волжском в рамках приоритетного регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».