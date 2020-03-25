Тверь, , 16:20 — REGNUM Дополнительные меры по обеспечению устойчивого экономического развития региона в сложившейся эпидемиологической ситуации в Тверской области утвердил губернатор Игорь Руденя 25 марта на заседании облправительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«По поручению президента России Владимира Путина правительством страны утвержден план первоочередных мероприятий. Такие же меры должны быть приняты на региональном уровне. В том числе это отраслевая поддержка предприятий. В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи», — отметил Игорь Руденя.

Приоритет будет отдан отраслям сельского и лесного хозяйства, гостиничному бизнесу, сфере услуг и общепита. Всего из бюджета области на поддержку региональной экономики направят 1,8 млрд рублей.

На данный момент комплекс мер уже разработан областным министерством экономического развития на основе предложений представителей бизнеса, предложения поступали на областную «горячую линию» 8−800−200−11−69. В числе таких мер — создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий. Также будет докапитализирован Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов. В регионе разработаны новые кредитные продукты, в том числе на создание и развитие сервисов доставки. Для привлечения кредитов в рамках оздоровления предприятий предусмотрены поручительства по льготным программам кредитования по ставке 0,5%.

В регионе заработает программа «Оборотный капитал». Малый бизнес получит отсрочку по уплате аренды за пользование государственным и муниципальным имуществом на шесть месяцев, при этом в последующем рассрочка может составить до пяти лет. На 2020 год планируется снизить налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказавшихся в зоне риска.

В туристической отрасли изменится порядок предоставления субсидий предпринимателям на возмещение затрат по организации экскурсий в Тверской области для школьников. В сельском хозяйстве будут увеличены объёмы субсидирования на содержание племенного маточного поголовья в сфере животноводства (звероводства) и части затрат на посевы озимых зерновых культур. Для предприятий лесной отрасли перенесут сроки уплаты аренды на конец 2020 года.

Принято решение не вводить временного ограничения на дорогах регионального значения, такая же рекомендация дана муниципалитетам в отношении местных дорог. Также в регионе создадут перечень системообразующих предприятий, поддержка которых имеет стратегическое значение, сейчас ведется постоянный мониторинг их финансово-экономического состояния. В регионе введут мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизация штрафных санкций.

В случае обострения ситуации на рынке труда предусмотрена реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности — организация временной занятости, профессиональное обучение и другие.