Симферополь, , 15:09 — REGNUM Из-за распространения коронавирусной инфекции в России в Крым не стоит наращивать туристический поток. Об этом 25 марта в ходе доклада о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«Не надо переориентировать самолёты из каких-то мест. Отельеры, пожалуйста, пусть принимают туристов, но помнят — один заразившийся ставит им крест на работу за весь курортный сезон. Выбор пусть делают сами. Я сторонник того, чтобы поберечься на определенном этапе», — отметил Аксёнов.

По его словам, ряд отечественных операторов готовы отправлять дополнительные чартерные рейсы на полуостров для загрузки местных санаториев.

«Понимаем, что люди сейчас хотят быть подальше от эпицентров заражения, в тёплую погоду, но для нас с вами — это дополнительные риски инфицировать здесь всё что можно. Мы не удержим ситуацию, поэтому лучше апрель побережём. Если хотим победить коронавирус, задача — сконцентрироваться, навалиться сейчас и разрешить её до мая. Либо будем болтаться два года в этом режиме», — добавил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Крыму выросло до семи человек.