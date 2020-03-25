Москва, 25 марта 2020, 14:36 — REGNUM Подорожание топлива может обернуться подорожанием отдыха на внутренних курортах России. Об этом 25 марта, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, как ранее стало известно, в условиях, когда всё больше стран закрываются и отказываются принимать туристов, в РФ всё большей популярностью начинают пользоваться внутрироссийские направления.