Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM В Ростовской области медицинские работники могут получить дополнительную денежную надбавку за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 25 марта.

В ближайшее время вопрос о надбавке для персонала, вступившего в борьбу с COVID-19, рассмотрят руководители трёх ведомств: министерства финансов, министерства здравоохранения и министерства труда и соцразвития.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области в ближайшее время система здравоохранения будет приведена в режим полной готовности. Ужесточение мер против коронавируса обусловлены первым зарегистрированным случаем заболевания COVID-19.

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