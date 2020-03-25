Москва, 25 марта 2020, 14:23 — REGNUM Далеко не факт, что европейские и средиземноморские страны откроются для туристических поездок к июню 2020 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 марта заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, отвечая на вопрос о потерях туристического сектора РФ в связи с эпидемией коронавируса.
По словам Ломидзе, по оценке её Ассоциации, если ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию и до сентября большинство направлений не откроется, недополученный доход российских туроператоров по выездному туризму будет составлять 25 млрд рублей, а по въездному — порядка 12 млрд рублей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе назвала уникальной и беспрецедентной ту ситуацию, которая сложилась в настоящее время на рынке туристических услуг.
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