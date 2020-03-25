Москва, , 14:23 — REGNUM Далеко не факт, что европейские и средиземноморские страны откроются для туристических поездок к июню 2020 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 25 марта заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, отвечая на вопрос о потерях туристического сектора РФ в связи с эпидемией коронавируса.

«Март-апрель — это низкий сезон, поэтому совокупное количество туристов по всем массовым направлениям — порядка 250−300 тысяч. Это предварительная оценка. Я подчеркну — по всем массовым направлениям. Это около 25−30 стран. У определённой части туристов есть возможность воспользоваться своим отдыхом и перебронироваться на Россию, потому что лично я не уверена, что в июне европейские и средиземноморские страны начнут открываться. Это был бы очень оптимистичный сценарий. Но пока представляется, что оживление начнётся не раньше июля», — сказала она.

По словам Ломидзе, по оценке её Ассоциации, если ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию и до сентября большинство направлений не откроется, недополученный доход российских туроператоров по выездному туризму будет составлять 25 млрд рублей, а по въездному — порядка 12 млрд рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе назвала уникальной и беспрецедентной ту ситуацию, которая сложилась в настоящее время на рынке туристических услуг.

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