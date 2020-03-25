Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Бесконтактную доставку блюд были вынуждены освоить рестораны и кафе в Грузии из-за введения режима чрезвычайного положения в рамках борьбы с коронавирусом. Менеджер одного из крупных столичных ресторанов 25 марта рассказала агентству Report, как теперь происходит работа.

Как сообщила сотрудница ресторана, заказы можно делать через специальный сервис доставки. Курьер связывается с заказчиком и спрашивает, в каком месте нужно оставить заказ. Но несмотря на принятые меры безопасности, заказов очень мало.

«В день заходит не больше трех заказов. В ресторане нас осталось три человека, остальных пришлось временно отпустить», — рассказала менеджер. Она отметила, что ситуация очень сложная.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 марта в качестве мер по предотвращению распространения коронавируса ресторанам и кафе разрешили обслуживать клиентов только через бесконтактную доставку.

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