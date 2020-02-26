Ижевск, , 15:13 — REGNUM Активистам в Ижевске удалось добиться согласования проведения массовой акции против строительства в республике комплекса по переработке отходов I и II класса опасности «Камбарка». Об этом информируют в сообществе в социальной сети.

Митинг состоится на Центральной площади в Ижевске 7 марта с 14 до 17 часов по местному времени.

Активисты отмечают, что поддержали заявление межрегионального комитета «Нет заводам смерти», подписанное экологами, общественниками и политическими активистами.

«Пришла пора выразить свое возмущение авантюрными планами Росатома и правительства Удмуртии», — считают общественники, призывая жителей города прийти на митинг.

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Как сообщало ИА REGNUM, переработка особо опасных отходов в Удмуртии вызывает споры, волнения, а также активный протест среди населения, митинги на эту тему проходили уже неоднократно и в Ижевске, и в самой Камбарке. Причем аналогичный резонанс вызывает строительство комплексов и в Саратовской, и в Кировской областях. Активисты регионов, организовавшие сбор подписей против опасных объектов, называют их «заводами смерти». В декабре Верховный суд Удмуртии пересматривал уже пятый отказ, который получила группа активистов, пытаясь зарегистрироваться для проведения референдума по вопросу строительства комплекса. Верховный суд Удмуртии тогда признал незаконным решение центризбиркома республики в отказе регистрации инициативной группы.

В феврале активисты провели серию одиночных пикетов у здания правительства Удмуртии против строительства комплексов. В проведении массового организованного митинга общественникам отказали в суде.

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