Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом просил того не навредить Соединённым Штатам при обрушении цен на нефтяных рынках, пишет газета Politico.

Отмечается, что разговор состоялся 9 марта, через три дня после разрыва соглашения ОПЕК+ и отсутствия договорённости стран о сокращении добычи нефти.

В своей публикации Politico привело высказывание одного из бывших чиновников американской администрации, который передал общий смысл слов Трампа во время звонка.

«Поддерживайте цены низкими, но приемлемыми», — описал он смысл слов президента. «Разговор не был трудным. Это было что-то вроде: «Хочу убедиться, что мы на одной волне в этом вопросе», — добавил источник.

Издание также отмечает, что приемлемым в США готовы считать цену $30 за баррель — это уровень при котором производители сланцевой нефти смогут поддерживать нулевую рентабельность. Сегодня, напомним, нефть торгуется по $28 за баррель.

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