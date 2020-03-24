Подгорица, , 17:46 — REGNUM Заключенные черногорской тюрьмы подписали 23 марта петицию, требуя от президента Черногории амнистии для всех приговоренных к тюремному заключению сроком до трех месяцев.

Также они просят для остальных осужденных сократить им сроки на чертверть из-за распространения в стране коронавируса.

Они подали ходатайство в управление по исполнению уголовных санкций и направили эту инициативу президенту Черногории Мило Джукановичу. Об этом порталу CDM сообщили родители заключенных.

В петиции, в частности, говорится, что поскольку в тюрьме сидит большое количество людей с хроническими болезнями, а большинство заключенных не в состоянии сохранять социальную дистанцию. Тем самым увеличивается риск распространения вируса.