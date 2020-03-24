Нью-Йорк, США, , 16:35 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает снижения средней цены на нефть марки Brent в 2020 году до $40−45 за баррель. Об этом говорится в распространённом 24 марта пресс-релизе агентства.

Прогноз по средней цене на нефть Brent в 2021 году также снижен — до $50−55 за баррель.

Вместе с тем в комментарии указывается, что аналитики агентства не считают снижение цен результатом структурного сдвига на нефтяном рынке и отмечают, что фундаментальные показатели поддерживают среднесрочный прогноз по цене на нефть на уровне $50−70 за баррель.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch также понизило свой прогноз по средней цене на нефть Brent в 2020 году — с прежних $62,5 до $41 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Fitch снизило прогноз по цене на нефть Brent в 2020 году до $41