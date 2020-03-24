Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Крупнейший американский оборонный подрядчик Boeing сообщил о приостановке производства на своих предприятиях в районе Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон. Таким образом, остановлен выпуск воздушных топливозаправщиков KC-46 и противолодочных самолётов P-8 Poseidon.

Работа на предприятиях Boeing прекращается с 25 марта сроком на 14 дней. Часть сотрудников будут работать удалённо. Остальные будут находиться дома и получат оплату за 10 рабочих дней.

Причиной данного шага компании стало быстрое распространение нового коронавируса COVID-19 и введение чрезвычайного положения в штате Вашингтон.

По мнению американского военного издания Defence News, остановка производства компании Boeing может привести к срыву контрактов по поставке самолётов для ВВС и ВМС США.

Аналитики из аэрокосмической отрасли США считают, что компания будет способна восстановиться в течение года, так как речь идёт о штучном выпуске самолётов KC-46 и P-8 Poseidon — по одному-два в месяц.

Что касается топливозаправщика KC-46, то остановка его выпуска вообще не влияет на выполнение задач ВВС США. В этой машине есть существенная недоработка, которая не позволяет её использовать по основному предназначению — для дозаправки в воздухе. На решение этой проблемы Boeing запросил у ВВС США несколько лет.