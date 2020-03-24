Киев, , 14:09 — REGNUM Даже если МВФ решит помочь Украине, Киев все равно вскоре будет вынужден объявить дефолт, заявил 24 марта украинский экономист Александр Гончаров, комментируя ситуацию в стране.

По данным Минфина, напоминает специалист, Украине в 2020 году необходимо выплатить 169,2 млрд грн по внешним долгам и 231,5 млрд грн. по внутренним, суммарно более 400 млрд грн (порядка 14 млрд долларов) по госдолгу.

«При этом мировая рецессия из-за пандемии коронавируса становится главной причиной резкого падения экономической активности, в т. ч. и на наших украинских рынках — стремительного сокращения как валютной выручки, так и деловой активности, что в свою очередь оказывает мощное давление на потребительские доходы и расходы», — подчеркивает Гончаров.

Он отмечает, что сейчас Зеленский и Шмыгаль, как в свое время Порошенко и Яценюк, вытягиваются с протянутой рукой перед директором-распорядителем МВФ.

«Ничего не изменилось, разве что в этот раз деньги МВФ — это всего лишь преддефолтный кредит… Думаю, в офисе президента и в Кабмине ждут только подходящий повод, чтобы объявить дефолт. Причем не только украинские предприятия, а и местные банки ждут самые тяжелые времена, так как уже началась в стране «депозитная лихорадка» по массовому съёму гривневых депозитов», — отмечает Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что 23 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и другие финансовые организации готовы помочь в условиях пандемии коронавируса. Впрочем, никакой конкретики он не уточнил.

22 марта Зеленскийпровел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

«Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировым пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан», — сказал президент.

23 марта источник в Нацбанке сообщил, что Украина рассчитывает получить от МВФ увеличенное финансирование до 10 млрд долларов.