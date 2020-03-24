Симферополь, 24 марта 2020, 12:03 — REGNUM В Крыму будут штрафовать и запрещать работать торговым точкам, которые необоснованно повышают цены на продукты питания. Об этом 24 марта в ходе доклада о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили о договорённостях с торговыми сетями на установление минимальных наценок на социально значимые продукты питания.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму просят торговые сети сделать наценки минимальными