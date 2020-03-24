Симферополь, , 12:03 — REGNUM В Крыму будут штрафовать и запрещать работать торговым точкам, которые необоснованно повышают цены на продукты питания. Об этом 24 марта в ходе доклада о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

«Минсельхоз и минпромполитики РК разработали порядок реагирования на необоснованное повышение цен на продукты. Ведётся ежедневный мониторинг, совместно с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы принимаются необходимые меры. Данными мерами предусмотрено наложение штрафов за недобросовестное предпринимательство вплоть до принудительного прекращения предпринимательской деятельности», — отметил Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили о договорённостях с торговыми сетями на установление минимальных наценок на социально значимые продукты питания.

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