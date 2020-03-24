Киев, , 11:29 — REGNUM Международный банк реконструкции и развития (МБРР) может выделить Украине кредит в размере $500 млн для поддержки госбюджета в условиях пандемии коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявила генеральный директор Международной финансовой корпорации (IFC) Елена Волошина, сообщило 24 марта информационное агентство УНИАН.

«Наши коллеги из Международного банка реконструкции и развития сейчас находятся в переговорах по поводу выделения $500 млн кредита для поддержания бюджета Украины, и в дополнение к этому ведутся переговоры о несколькомиллионном специальном финансировании, которое пойдёт на борьбу с коронавирусом», — рассказала она.

Волошина спрогнозировала, что наибольшие убытки на Украине понесёт малый и средний бизнес.

«Никто не понимает, как надолго затянется приостановка деятельности этого бизнеса», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины заявили, что страна выполнит все обязательства перед кредиторами, несмотря на последствия пандемии коронавируса.

Читайте также: На Украине пообещали расплатиться с кредиторами