Киев, 24 марта 2020, 11:29 — REGNUM Международный банк реконструкции и развития (МБРР) может выделить Украине кредит в размере $500 млн для поддержки госбюджета в условиях пандемии коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявила генеральный директор Международной финансовой корпорации (IFC) Елена Волошина, сообщило 24 марта информационное агентство УНИАН.
Волошина спрогнозировала, что наибольшие убытки на Украине понесёт малый и средний бизнес.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины заявили, что страна выполнит все обязательства перед кредиторами, несмотря на последствия пандемии коронавируса.
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