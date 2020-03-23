Лондон, , 19:39 — REGNUM Видеоконференция по проблеме вируса COVID-19 на уровне минфинов стран G7 состоится 24 марта, сообщает 23 марта Reuters.

Также в переговорах будут участвовать центральные банки стран Группы семи. По итогам видеоконференции будет обнародовано совместное заявление.

Напомним, в мире больше 300 тысяч человек заражены вирусом COVID-19. Объявлена пандемия, рассматривается вопрос об отмене Олимпийских игр.

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