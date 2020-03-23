Рим, , 17:59 — REGNUM В целом ряде регионов Италии в ближайшие дни ожидаются заморозки, что поставит под угрозу летние урожаи, передает Agenzia Italia в понедельник, 23 марта, со ссылкой на данные метеорологов и ассоциаций сельхозпроизводителей.

Зима 2019−2020 годов была одной из самых теплых за всю историю наблюдений, температура воздуха была более чем на 2 градуса выше средней, что привело к досрочному «пробуждению» некоторых видов растительности, а надвигающиеся холода могут привести к гибели части урожая.

В частности, под угрозой — некоторые виды овощей и фруктов, а также вся отрасль пчеловодства.