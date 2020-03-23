Москва, , 15:50 — REGNUM На нефтяном рынке сейчас царит лихорадка, которая влияет на самочувствие рубля. Причиной тому стал отказ от сделки ОПЕК+, заявила корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт по личным инвестициям Алена Лапицкая.

«Саудовская Аравия приняла решение продавать свою нефть с дисконтом, но с учётом с перекрытия границ и отмены авиасообщений между странами, ее потребление снижается, в то время как скважины продолжают качать. Обстановка на нефтяном рынке крайне негативно повлияла и на рубль.

Турбулентности российской валюте добавляет и пандемия, которая грозит рецессией всему миру, а также значительной перестройкой всей экономической системы. В данный момент бюджет России ослабевает и происходит это из-за низких цен на энергоносители.

Можно предположить, что уже в ближайшие месяцы, произойдёт повышение цен на зарубежные товары в магазинах, а причиной тому послужит высокий уровень импорта.

В ближайшие дни российская валюта будет торговаться в диапазоне 79−81 руб./доллар. Из положительных факторов, которые могут оказать поддержку рублю стоит назвать налоговый период.

Однако стремление участников рынка отказаться от активов развивающихся стран может в корне изменить ситуацию и привести к значительному росту курса», — полагает эксперт.

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