Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Коронавирус может нанести серьезный ущерб экономике Соединенных Штатов, об этом 21 марта сообщает The Wall Street Journal.

По данным экспертов издания, ВВП страны может сократиться на 4−10% во втором квартале 2020 года.

Журналисты сделали вывод на основании опросов 34 экономистов, которые выразили убежденность в наступлении рецессии.

Если верить выводам, предоставленным экспертами, в третьем и четвертом квартале 2020 году в случае оптимистического развития событий стоит ожидать небольшой рост.

Число рабочих мест в США в течение текущего года может сократиться в среднем на 5 млн человек. Таким образом, последствия для экономики могут быть более тяжелыми, чем после финансового кризиса 2008 года.