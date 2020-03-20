Москва, , 16:57 — REGNUM Нельзя исключать, что в ближайшем будущем Центральный банк РФ вернётся к рассмотрению вопроса о повышении ключевой ставки. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы рассматривали три варианта наших действий, и есть логика в принятии того и другого решения, — сказала она. — На наш взгляд, вопрос о повышении ставки с повестки не снят. Нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы. Мы будем отслеживать риски финансовой стабильности. Поэтому я не исключаю, что на ближайшем заседании этот вариант также может быть рассмотрен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ ждёт стабилизации экономики в III квартале 2020 года.

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