Москва, 20 марта 2020, 16:57 — REGNUM Нельзя исключать, что в ближайшем будущем Центральный банк РФ вернётся к рассмотрению вопроса о повышении ключевой ставки. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 20 марта заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ ждёт стабилизации экономики в III квартале 2020 года.
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