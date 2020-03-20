Нур-Султан, , 15:43 — REGNUM Валютные торги на Казахстанской фондовой бирже KASE в паре «доллар — тенге» закрылись при курсе 444,8 тенге за один доллар США. Такие данные приводятся на KASE 20 марта.

Доллар подешевел на 3,93 тенге за день и подорожал на 67,5 тенге за месяц. Обменные пункты покупают доллар за 445−450 тенге. Однако большинство пунктов приостановило продажу американской валюты.

Напомним, 19 марта Национальный банк Казахстана принял постановление, согласно которому обменные пункты республики не могут устанавливать разницу между продажей и покупкой доллара более чем на 6 тенге.

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