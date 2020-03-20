Москва, , 11:42 — REGNUM В США, видимо, посчитали, что санкции против России — это некая пропагандистская палочка-выручалочка. Возможно, она как-то там, в Америке, и работает, хотя трудно понять, как, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 20 марта, комментируя возможное введение санкций США из-за падения цен на нефть.

«Работать она, однако, может только пропагандистски, но сейчас вопросы пропаганды для всех стран по понятным причинам уходят на второй план: надо спасать конкретные экономики. А вот в этом деле новые ограничительные меры в отношении нашей страны будут для США контрпродуктивны.

Главные, с кем сейчас надо «поладить» американцам, — это саудиты. Обратите внимание: с целью изменить позицию Эль-Риада по добыче нефти вопрос о санкциях даже не ставится.

Низкие цены на нефть — это, конечно, удар по нашей экономике, но сами по себе низкие цены на нефть ничего разрушить не могут: разрушительными могут быть только неадекватные действия правительств в этой связи.

Если информация WSJ подтвердится, то можно считать, что в неадекватности Вашингтон решил превзойти сам себя», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, The Wall Street Journal писала, что США рассматривают возможность введения санкций против России и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию для «стабилизации цен на рынке».

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