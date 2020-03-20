Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Растущие убытки американских авиакомпаний вынудили их обратиться к федеральному правительству за срочной финансовой помощью, сообщили 19 марта в пресс-службе объединения Airlines for America (A4A).

Письмо к властям США подписали представители более 30 компаний. Они отмечают, что немедленная финансовая помощь нужна для защиты и сохранения рабочих мест 11 млн сотрудников авиаотрасли в связи с распространением коронавируса.

«Нужда в этом настолько широка и срочна, что ее невозможно переоценить. Это срочно и беспрецедентно», — говорится в запросе.

Руководство A4A также дало оценку текущей эпидемиологической ситуации, назвав её самой плохой за всю историю авиаперевозок.

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