Нью-Йорк, США, , 20:16 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch понизило свой прогноз по средней цене на нефть Brent в 2020 году с прежних $62,5 до $41 за баррель. Об этом говорится в обнародованном 19 марта пресс-релизе агентства.

Данная оценка приводится в базовом сценарии прогноза. В «стрессовом» сценарии средняя стоимость нефти Brent понижена с $45 до $36 за баррель.

Также Fitch пересмотрело свою оценку цены на нефть марки WTI в 2020 году в базовом сценарии с $57,5 до $38 за баррель. Согласно «стрессовому» сценарию цена упадёт до $33 за баррель.