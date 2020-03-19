Варшава, , 14:26 — REGNUM Фонд в размере 30 млрд злотых (7,3 млрд долларов) созданный правительством Польши, призван поддержать польскую экономику в ситуации кризиса, рецессии или экономического спада. Об этом заявил 18 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Государственные инвестиции должны стать одним из столпов антикризисного пакета для польской экономики … Здесь мы хотим применить классический инвестиционный импульс со стороны государства», — приводит слова премьера «Польское радио».

Создаваемый польским правительством антикризисный фонд должен помочь инфраструктурным инвестициям в условиях возможного экономического кризиса.

«Мы создадим фонд, который будет достигать не менее 30 млрд злотых и будет использован на повышение расходов на дороги местного самоуправления, цифровизацию, модернизацию школ, энергетическую трансформацию, охрану окружающей среды, реконструкцию элементов инфраструктуры всего государства: энергетической, телекоммуникационной, сетевой, дорожной, железнодорожной. И это средства, не зависящие от каких-либо европейских фондов», — заявил глава правительства.

По словам Моравецкого, Евросоюз не выделял Польше каких-либо новых ассигнований на борьбу с коронавирусом. Те средства, которые сейчас «успешно осваиваются Польшей», были выделены в прошлый бюджетный период с 2014 по 2020 года. Речь идёт о сумме 7,4 млрд евро. Как подчеркнул премьер, ни Польша, ни какая-либо другая страна Евросоюза не получала от ЕС никаких средств на борьбу с коронавирусом.