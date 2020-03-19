Москва, , 12:49 — REGNUM Рубль — вторая по волатильности валюта в мире. Состоявшаяся девальвация в любом случае вызовет всплеск инфляции. Однако для стабилизации валютного курса у Банка России есть более эффективные методы, чем повышение ключевой ставки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, давая прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ.

«Прежде всего, валютные интервенции, можно также повысить нормы резервирования для коммерческих банков. В принципе, можно делать всё, кроме административного запрета на движение капиталов.

В случае повышения ставки, сейчас она составляет 6%, экономика России рискует впасть в рецессию. Рентабельность российского бизнеса — 5−6%.

Думаю, правильно оставить ключевую ставку без изменений, с целью снижения ее до 5%. Реальный сектор экономики должен быть в приоритете.

Но как поступит Банк России, конечно, никто не знает — ему видней. Рубль будет определяться ценами на нефть и останется волатильным», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет решаться судьба ключевой ставки. Сейчас она составляет 6%.

Читайте также: Экономисты: Центробанк России не решится на изменение ключевой ставки