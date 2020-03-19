Москва, 19 марта 2020, 12:49 — REGNUM Рубль — вторая по волатильности валюта в мире. Состоявшаяся девальвация в любом случае вызовет всплеск инфляции. Однако для стабилизации валютного курса у Банка России есть более эффективные методы, чем повышение ключевой ставки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, давая прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет решаться судьба ключевой ставки. Сейчас она составляет 6%.
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