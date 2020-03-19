Москва, , 11:34 — REGNUM Все социальные обязательства будут выполнены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ).

ЦБ начинает продавать валюту из ФНБ, полученную в рамках продажи акций Сбербанка. Заявлялось, что эти средства будут направлены на реализацию национальных проектов и выплату материнского капитала.

«Все социальные обязательства будут в любом случае выполнены, конечно, на реализацию мер по борьбе с коронавирусом и поддержке придется добавлять средства в том числе из ФНБ, бюджет будет дефицитный», — заявила Ганзя.

Средства ФНБ и дальше будут тратиться, рассуждает парламентарий.

«Раз уж они распечатали ФНБ, они не остановятся не перед чем… Насколько хватит — другой вопрос», — рассуждает депутат.