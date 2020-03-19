Москва, , 11:27 — REGNUM С 20 марта Россия отменяет ограничения на поставку товаров первой необходимости. Об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«С завтрашнего дня отменяются все ограничения на поставку товаров первой необходимости. В том числе таможенные. Мы вводим «зелёный коридор» для импортёров и крупных торговых сетей», — сказал он.

По словам главы правительства, на ввоз ряда товара, в том числе лекарств и медицинских изделий, устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ примет меры, чтобы не допустить пустых полок в магазинах.