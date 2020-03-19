Алабама, США, , 09:47 — REGNUM 18 марта южнокорейская компания Hyundai Motor приостановила работу завода, расположенного в американском штате Алабама, из-за заражения коронавирусом нового типа одного из сотрудников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сразу после объявления диагноза на заводе провели дезинфекцию, а всех сотрудников поместили на карантин. Компания намерена принять дополнительные меры в сотрудничестве с управлением здравоохранения Алабамы и Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Решение о возобновлении работы завода будет принято после завершения всех профилактических мероприятий и консультаций с органами здравоохранения.

Известно, что завод Hyundai Motor в штате Алабама является важной производительной базой компании в США. В 2019 году на данном заводе было произведено 366 тыс. автомобилей.

В компании опасаются, что распространением коронавируса может оказать негативное влияние на продажи в Северной Америке — крупнейшем экспортном автомобильном рынке.