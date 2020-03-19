Казань, , 11:34 — REGNUM Переход на дистанционное обучение студентов вузов и ссузов никак не повлияет на заработную плату преподавателей учебных организаций. Об этом на брифинге заявил министр образования и науки Татарии Рафис Бурганов.

К такому решению пришли на заседании ректоров вузов.

«Нынешняя ситуация — форс-мажор, поэтому снижать зарплату или кого-то увольнять из-за мероприятий, происходящих по не зависящим от преподавателей причинам, не будут», — пояснил министр.

Министр добавил, что с 19 марта учреждения среднего профессионального образования тоже переходят на дистанционное обучение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 18 марта перешли на дистанционное обучение Казанский государственный медицинский университет, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Казанский государственный энергетический университет, Поволжская академия спорта и туризма, Казанский государственный аграрный университет.

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