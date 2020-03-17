Казань, , 20:06 — REGNUM Казанский федеральный университет (КФУ) с 19 марта временно переходит на дистанционное обучение, предположительно на три недели.

Как сообщает пресс-служба вуза, в университете ведется работа по актуализации полной информации по преподаваемым дисциплинам в личном кабинете преподавателя, ознакомление всех студентов с работой в электронной среде. О каникулах речь не идет, учебный процесс будет проходить без потери академических часов. Образовательные программы реализуются в полном объеме. Занятия, которые невозможны без специализированных аудиторий и оборудования, будут перенесены.

Также с 17 марта по 5 апреля Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ переходит на дистанционный режим обучения. Организация обучения будет происходить с использованием систем электронного обучения на платформах «LMS Blackboard» и «LMS MOODLE». Также отменяются все массовые мероприятия в университете, сообщает пресс-служба КАИ.

Рекомендацию по обеспечению взаимодействия студентов и преподавателей на расстоянии ранее выпустило Министерство науки и высшего образования РФ.

С 18 марта переходят на дистанционное обучение Казанский государственный медицинский университет, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Казанский государственный энергетический университет, Поволжская академия спорта и туризма, Казанский государственный аграрный университет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пять томских университетов в связи с угрозой коронавируса с 17 марта перешли на дистанционное обучение. В таком режиме до конца марта будут проводить занятия Томский политехнический университет, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томский государственный педагогический университет, Сибирский государственный медицинский университет и Томский государственный архитектурно-строительный университет.

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