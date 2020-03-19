Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM Швейная фабрика в столице Бурятии Улан-Удэ выпустила пробную партию повязок на лицо. Пока они из марли, но скоро может начаться производство и одноразовых медицинских масок, сообщает телеканал «Ариг Ус».

Ранее глава республики Алексей Цыденов давал поручение подчинённым организовать производство средств индивидуальной защиты. Напомним, с началом эпидемии коронавируса в аптеках возник дефицит масок. Однако для изготовления полноценных одноразовых масок необходимо регистрационное удостоверение, которое может выдать Росздравнадзор.

«Минпром республики написало письмо на имя зампреда РФ Татьяны Голиковой, чтобы максимально упростить процедуру получения регистрационного удостоверения», — сообщает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за невозможности купить маски в аптеке, местные жители начали шить их самостоятельно.

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