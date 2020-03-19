Петропавловск-Камчатский, , 07:20 — REGNUM На Камчатке граждане штурмуют продовольственные магазины. Сметая с полок все продукты хоть сколько-нибудь длительного хранения. Некоторые торговые точки, не выдержав ажиотажного спроса, уже закрылись.

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Как выяснило ИА Кам 24 , за один рабочий день камчатцы скупили трёхдневный запас продовольствия. Многие магазины просто не были готовы к такому ажиотажу. Закрылись также некоторые оптовые базы и склады.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки заверили, что проблем с продовольствием на полуострове не будет. Согласно данным, предоставленным региональным минэкономразвития, продуктов на острове вполне достаточно для торговли в течение длительного периода.