Новосибирск, , 06:55 — REGNUM В Новосибирской области в феврале 2020 года цены производителей сельскохозяйственной продукции выросли на 4% (по сравнению с январём 2020 года). Об этом сообщает Новосибирскстат.

Так, продукция растениеводства подорожала на 7,7%. А вот продукция животноводства подешевела на 1,5%.

«Среди продукции растениеводства рост отмечен на огурцы на 25,2%, семена подсолнечника — на 22,6%, гречиху — на 13,8%, капусту — на 13,7%, морковь — на 11,8%», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что яйца упали в цене на 16,4%, а молоко подорожало на 2, 1%.