Краснобаковский район, Нижегородская область, , 03:37 — REGNUM Муниципальное унитарное предприятие, работающее в сфере ЖКХ рабочего посёлка Красные Баки, обратилось с иском о собственном банкротстве. Нижегородский арбитраж пока не принял иск к производству и не назначил дату заседания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от МУП ЖКХ р. п Красные Баки поступил ещё 12 марта 2020 года. Причиной обращения с подобным иском стали долги в размере 2 142 399,01 рубля. Многочисленные претензии к компании в 2018—2019 годы имело ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». Только в прошлом году к МУП поставщиком ресурсов было подано пять исков о взыскании задолженности. В конце февраля 2020 года был удовлетворён один из них — на общую сумму 253,74 тыс. рублей.

МУП был создан поселковой администрацией в июле 2007 года. Уставный капитал — более 127 тыс. рублей, директор с июня 2019 года — Николай Окунев. МУП числится с того же периода в стадии ликвидации.

В разные году муниципальное предприятие было исполнителем по 176 госконтрактам на сумму 4,535 млн рублей. Речь шла об оказании услуг водоснабжения, водоотведения, подключения к централизованной системе водоснабжения, очистке сточных вод очистными сооружениями, поставке тепла. Среди заказчиков — государственные службы, администрация района, детский дом, районная больница и другие.