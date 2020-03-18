Подгорица, , 22:16 — REGNUM Черногория остается страной, сильно зависящей от импорта, в том числе и продовольствия. В 2019 году Черногория потратила почти 600 миллионов евро на импорт продуктов питания и медикаментов. Сербия, Хорватия и страны — члены ЕС в настоящее время запрещают или ограничивают экспорт этих позиций.

Запрет на экспорт продовольствия и медикаментов из стран региона Западных Балкан и стран — членов Европейского союза может значительно ударить по Черногории, отмечает издание Vijesti.

Сербия, самый важный торговый партнер Черногории, запретила экспорт продуктов питания и медицинских товаров, как это сделала ранее Хорватия, и со вчерашнего дня ограничение на экспорт основных и дефицитных продуктов питания и медикаментов распространяется на страны ЕС. 17 марта правительство Сербии объявило о возможности снятия запрета на экспорт основных продуктов питания в Черногорию, но это решение официально не было принято.