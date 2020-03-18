Москва, , 17:07 — REGNUM В условиях нефтяного противостояния с Саудовской Аравией у России больше резервов, а стало быть, больше шансов выйти из этой борьбы победительницей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«У нас и параметры бюджета рассчитаны на более низкие цены на нефть, чем у Саудовской Аравии. Кроме того, объёмы золотовалютных резервов у нас больше. Саудиты уповают на то, что Россия, как и другие игроки, не захочет терпеть в течение сколько-нибудь длительного времени серьёзные убытки, вызванные падением цен, и пойдёт договариваться. Это своего рода шантаж. Они вовсе не планируют, что уронят цену нефти и будут долго держать её на низком уровне», — сказал Колганов.

На такой сценарий, как подчеркнул Колганов, в Саудовской Аравии, конечно, не рассчитывают, так как для этого у Эр-Рияда просто нет ресурсов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по рынкам Эллен Вальд заявила, что Россия, вероятно, одержит победу над Саудовской Аравией, объявившей нефтяную войну после развала сделки ОПЕК+.

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