Москва, 18 марта 2020, 17:07 — REGNUM В условиях нефтяного противостояния с Саудовской Аравией у России больше резервов, а стало быть, больше шансов выйти из этой борьбы победительницей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
На такой сценарий, как подчеркнул Колганов, в Саудовской Аравии, конечно, не рассчитывают, так как для этого у Эр-Рияда просто нет ресурсов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по рынкам Эллен Вальд заявила, что Россия, вероятно, одержит победу над Саудовской Аравией, объявившей нефтяную войну после развала сделки ОПЕК+.
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