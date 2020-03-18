Москва, , 15:30 — REGNUM Москвичей, получивших компенсацию за потерю квадратных метров при переселении по программе реновации, планируют освободить от уплаты налога с доходов физических лиц (НДФЛ). С соответствующей законодательной инициативой вышла Московская городская дума 18 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Столичные парламент подготовил поправки в Налоговый кодекс РФ и направили их в Государственную думу. На данный момент граждане, которые получают по программе реновации меньшую жилую площадь чем в прежнем жилье вправе получить компенсацию.

Однако данные денежные средства облагаются НДФЛ, в то время как граждане, получившие вместо нового жилья денежную сумму, освобождаются от уплаты налога. Предложенные поправки должны уровнять тех, кто получает полною или частичную компенсацию по реновации.

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