Киев, , 13:32 — REGNUM Курс доллара на Украине растет совершенно не потому что его якобы «не везут самолетами», а по другим, фундаментальным, причинам, заявил в своем комментарии 18 марта украинский политолог Юрий Романенко.

«Курс растет потому, что у нас валится экспорт, валятся заробитчане, нет желающих дать нам в долг, испарились спекулянты, которые «верили в Украину» и покупали гривневые облигации», — поясняет эксперт.

Также политолог отмечает, что на счетах Нацбанка валюты «с гулькин нос», поскольку большая часть золотовалютных резервов находится в ценных бумагах, «и при всём этом население не верит власти».

Заявление Нацбанка о том, что причины проблем с долларом в стране чисто логистические, и украинцы должны потерпеть, пока регулятор придумает новую схему доставки валюты, Романенко назвал «тупым чесом», добавив, что давно такого абсурда не слышал в исполнении украинской власти.

ИА REGNUM напоминает, что накануне заместитель главы украинского Нацбанка Екатерина Рожкова признала, что в стране наблюдаются «некоторые сложности» с наличным долларом, отдельно подчеркнув, что сложности связаны с доставкой наличной валюты на территорию Украины.

«Мы сейчас вместе с банками работаем над тем, чтобы этот вопрос решить, наладить другую систему доставки. Поэтому, опять-таки, не паникуйте — просто подождите», — сказала Рожкова. Аналогичное мнение озвучил журналистам на другом брифинге и заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

«Украинские банки пополняли кассы через транспортирование наличных из-за рубежа пассажирскими авиарейсами. А на сегодня мы видим ограничение этих рейсов», — объяснил он.