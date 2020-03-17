Киев, , 19:02 — REGNUM На Украине в настоящий момент наблюдаются «некоторые сложности» с наличным долларом, заявила 17 марта первый заместитель главы украинского Нацбанка Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

По ее словам, сложности связаны с доставкой наличной валюты на территорию Украины.

«Наличную иностранную валюту в банковский сектор до мероприятий, связанных с карантином, завозили самолетами из-за границы. Мы сейчас вместе с банками работаем над тем, чтобы этот вопрос решить, наладить другую систему доставки. Поэтому, опять-таки, не паникуйте — просто подождите», — сказала Рожкова.

ИА REGNUM напоминает, что национальный банк Украины на среду, 18 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,06 грн. За последние два рабочих дня курс гривны упал более чем на 1 грн. При этом в обменниках и на «черном рынке» стоимость доллара уже достигла 29 грн, при том, что еще в начале марта курс держался на отметке 24−25 грн.

Согласно данным НБУ, за 5 рабочих дней общий спрос на валюту составил 2,1 млрд долларов.