Москва, 18 марта 2020, 06:46 — REGNUM Арбитражный суд Москвы удовлетворил часть требования по исковому заявлению госкорпорации «Роскосмос» к Государственному космическому центру имени М. В. Хруничева. Сумма требований в ходе слушаний была снижена на 50 млн рублей, до 235,6 млн рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск, поданный в конце декабря 2019 года, был заявлен на сумму 283 557 904,68 рубля.
Помимо этого, Роскосмос 16 и 17 марта 2020 года подал ещё два иска к Центру Хруничева. Оба пока не приняты к производству. Сумма претензий по первому — 4 194 849,67 рубля, по второму — 2 541 878,5 рубля.
Центр — одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности РФ. На сегодня в основном производит ракеты-носители семейства «Протон».
В январе 2020 года госкорпорация уже взыскивала в рамках другого дела с центра более 240 млн рублей неустойки по контракту от 2016 года.