Москва, , 06:46 — REGNUM Арбитражный суд Москвы удовлетворил часть требования по исковому заявлению госкорпорации «Роскосмос» к Государственному космическому центру имени М. В. Хруничева. Сумма требований в ходе слушаний была снижена на 50 млн рублей, до 235,6 млн рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Взыскать с АО «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» (ОГРН 5 177 746 220 361) в пользу государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ИНН 7 702 361 674) неустойку по государственному контракту от 14.12.2013 года №100-С033/13/422 за период с 10.06.2017 по 06.06.2019 года в размере 235 646 610,01 рубля», — отмечается в решении суда.

Иск, поданный в конце декабря 2019 года, был заявлен на сумму 283 557 904,68 рубля.

Помимо этого, Роскосмос 16 и 17 марта 2020 года подал ещё два иска к Центру Хруничева. Оба пока не приняты к производству. Сумма претензий по первому — 4 194 849,67 рубля, по второму — 2 541 878,5 рубля.

В январе 2020 года госкорпорация уже взыскивала в рамках другого дела с центра более 240 млн рублей неустойки по контракту от 2016 года.