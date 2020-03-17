Пенза, , 21:42 — REGNUM В Пензе организовали выездной мониторинг цен на продукты питания, входящие в перечень социально значимого ассортимента. На полках магазинов отсутствия продовольственных товаров первой необходимости (27 наименований) не выявлено, также не зафиксировано превышение уровня торговой наценки. Об этом сообщили в мэрии.

Так, цена на сахар-песок варьируется от 23,99 до 28 рублей за кг, соль поваренная пищевая продаётся по цене от 7,99 до 12,9 рубля, группа гречневая — от 47,9 рубля, рис шлифованный — от 47,9 рубля., пшено — от 37,37 рубля, макаронные изделия — от 29,90 рубля, масло подсолнечное рафинированное — от 46,99 рубля за литр, яйца куриные — от 43,9 рубля за десяток.

Непродовольственные группы товаров (мыло, салфетки, зубные щетки и паста, моющие средства) тоже в наличии.

С 16 марта увеличился спрос на бакалейные товары, в связи с этим руководителям предприятий рекомендовано увеличить заявки на данную продукцию и своевременно выкладывать ее в торговом зале.

Оптовые предприятия, реализующие бакалейную группу товаров, осуществляют поставки в розничные сети в плановом порядке, заявки выполняются в полном объеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе продовольственных запасов достаточно, полки магазинов постоянно пополняются, ажиотажа не наблюдается, запас сахара — двухгодичный.

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