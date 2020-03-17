Пенза, , 20:19 — REGNUM В настоящий момент в медучреждениях Пензенской области имеется достаточный запас лекарственных средств, которые необходимы для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Иван Белозерцев поручил министерству здравоохранения отслеживать запасы лекарственных средств и своевременно подавать заявки на их получение, чтобы в распоряжении всегда имелся месячный запас.

Самым опасным осложнением вирусных инфекций является пневмония. По данным минздрава области, в больницах находятся около 400 дыхательных аппаратов, из них 60 — высокотехнологичные аппараты ИВЛ и один аппарат ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Региону выделено 8 млн рублей на приобретение еще пяти аппаратов ЭКМО.

Продовольственных запасов достаточно, полки магазинов постоянно пополняются, ажиотажа не наблюдается, запас сахара — двухгодичный.

«Люди должны понимать, что власть рядом, что им готовы прийти на помощь», — подчеркнул глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у госпитализированного ранее с подозрением на коронавирус жителя Пензы диагноз подтвердился.

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