Москва, , 15:56 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях Центробанка Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Так, Банк России во взаимодействии с правительством РФ разрабатывает и проводит политику по обеспечению доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, регулятор один раз в три года принимает стратегию повышения доступности финансовых услуг в стране.

Кроме того, Банк России вместе с правительством реализует мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего бизнеса.

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