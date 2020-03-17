Киев, , 15:04 — REGNUM На Украине вновь заявили о скорой реализации некоего «большого геополитического проекта» с закупками американского газа с целью «уменьшить влияние России на Европу».

Соответствующее заявление сделал заместитель министра энергетики Константин Чижик в интервью украинскому государственному информагентству «Укринформ». Материал опубликован сегодня, 17 марта.

«Идея такова: поставлять американский сжиженный газ в Украину. Закачиваем его в свои хранилища и продаем в ЕС. При этом речь идет о том, что Украина будет не просто покупать и закачивать газ, но и будет владеть частью всей цепочки — от добычи газа в США до его реализации», — объяснил Чижик.

По его словам, Киев несколько месяцев вел переговоры с американским правительством и на днях было подписано письмо о намерениях с американской компанией относительно системных поставок сжиженного газа из США.

«Это только начало. Речь идет не просто о диверсификации поставок в Украину… а о превращении нашей страны в энергетический газовый хаб благодаря газовым хранилищам», — заявил чиновник.

Также заместитель министра выразил мнение, что если бы в 2014 году в украинских газохранилищах был американский газ, политические события в стране развивались бы совсем по другому.

«Американцы и европейцы защищают свои инвестиции. Поэтому этот геополитический проект может превратить Украину в действительно важного игрока на энергорынке Европы и усилить ее физическую безопасность. Кроме того, увеличит доходы, предоставит возможность всесторонне интегрироваться в ЕС», — объяснил Чижик.

Он отметил, что если задуманное удастся реализовать, это будет «одной из величайших побед Украины за последние годы».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Чижик заявил, что Киев и Вашингтон договорились о ежегодных поставках сжиженного газа (LNG) через терминалы в Польше в объеме 6−8 млрд кубометров с последующей его транспортировкой в европейские страны.

В настоящий момент подписано письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc, и готовится подписание официального меморандума с конкретными цифрами и обязательствами.

Эксперты отмечают, что на сегодня технически возможно получение со стороны Польши более 2 млрд кубометров газа и предполагают, что реальная схема будет следующей: Украина будет закупать дорогой американский газ, продавать его по более дешевой цене для населения и выделять из бюджета компенсацию «Нафтогазу».